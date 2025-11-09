Thanh niên 3 năm mất liên lạc bất ngờ trở về khi gia đình đã lập bàn thờ

Ngày 9/11, Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã hoàn tất thủ tục trao trả H.N.H. (SN 2007, trú tại phường Kon Tum) về với gia đình, sau gần 3 năm bị lừa sang Campuchia và mất liên lạc.

Theo Công an phường Kon Tum, năm 2022, khi mới 15 tuổi, H. nghe theo lời mời chào "việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội rồi bị đưa sang Campuchia. Sau khi qua biên giới, gia đình đã mất liên lạc với H..

Công an phường Kon Tum làm thủ tục trao trả công dân H. về với gia đình (Ảnh: Công an phường Kon Tum).

Gia đình đã thử mọi cách và nhờ người quen ở Campuchia để hỗ trợ tìm kiếm nhưng vẫn không liên lạc được với nạn nhân. Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, quá tuyệt vọng, gia đình đã lập bàn thờ để hương khói cho H..

Tuy nhiên, vào tháng 10, sau thời gian dài bị giam lỏng và ép buộc lao động, H. cùng một số nạn nhân may mắn trốn thoát và được cơ quan chức năng hỗ trợ đưa về nước.

Quá tuyệt vọng, gia đình đã lập bàn thờ để hương khói cho H., sau nhiều năm mất liên lạc (Ảnh: Công an phường Kon Tum).

Sau khi xác minh nhân thân, H. được Công an phường Kon Tum bàn giao cho gia đình.

Công an phường Kon Tum cho biết đây là trường hợp may mắn trở về sau nhiều năm mất liên lạc. Đơn vị đã động viên tinh thần em H., lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra, đấu tranh với tội phạm mua bán người và lừa đảo qua mạng.