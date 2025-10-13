3 học sinh nghe lời dụ dỗ, bắt xe lên Hà Nội làm "việc nhẹ lương cao"

Chiều 13/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vào lúc 18h ngày 10/10, anh P.T.N. (trú bản Po Chà, xã Sin Suối Hồ) báo tin về việc có 3 học sinh lớp 9 sau khi đi học về đã lên một chiếc ô tô màu đen, không rõ đi đâu.

Từ thông tin trên, qua công tác nắm tình hình địa bàn, đến 18h20 cùng ngày, Công an xã Sin Suối Hồ phát hiện 3 học sinh đang trên ô tô màu đen di chuyển ở khu vực bản Mấn 1, xã Sin Suối Hồ.

Sau đó công an xã đã mời tất cả lên trụ sở để xác minh, làm việc.

Làm việc với công an, 3 học sinh cho biết được một người trên Facebook giới thiệu việc làm với mức lương cao tại Hà Nội.

Do nhẹ dạ cả tin, 3 học sinh lớp 9 đã bắt xe để đi làm tại Hà Nội theo lời mời trên mạng xã hội Facebook.

Sau đó Công an xã Sin Suối Hồ đã tuyên truyền, giải thích để các học sinh trên hiểu rõ quy định pháp luật về độ tuổi lao động và các hình thức, thủ đoạn lừa đảo, mua bán người,...

3 học sinh lớp 9 nghe theo các đối tượng trên mạng xã hội dụ dỗ, bỏ nhà đi làm thuê, được Công an xã Sin Suối Hồ (Lai Châu) phát hiện, ngăn chặn kịp thời (Ảnh: Công an xã Sin Suối Hồ).

Sau khi được tuyên truyền, 3 học sinh cam kết sẽ tiếp tục đến trường học tập và không nghe theo lời của người lạ trên mạng.

Theo Công an Lai Châu, các cháu đang lứa tuổi học sinh, chưa đủ tuổi lao động thường có xu hướng bỏ học để đi làm thuê theo các lời mời, dụ dỗ của đối tượng trên mạng xã hội tại các thành phố lớn, khu công nghiệp,....

Qua sự việc trên, công an khuyến cáo các bậc phụ huynh phối hợp với nhà trường quan tâm, quản lý, giáo dục các con nhất là kỹ năng sống, tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ của người lạ; việc tự ý bỏ học, rời gia đình đi làm khi chưa đủ tuổi lao động có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng.