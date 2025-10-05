Công an Hà Nội kịp thời cứu nam thanh niên khỏi bẫy "việc nhẹ lương cao"

Ngày 5/10, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Yên Hòa vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo "việc nhẹ lương cao".

Trước đó, ngày 2/10, trong quá trình tuần tra địa bàn, tổ công tác Công an phường Yên Hòa phát hiện G.A.D. (17 tuổi, dân tộc Mông, hộ khẩu tại Tìa Dình, tỉnh Điện Biên, đang làm thuê tại một công ty ở thành phố Hải Phòng) lang thang tại khu vực Nam Trung Yên.

Công an đưa D. về trụ sở (Ảnh: Công an Hà Nội).

Qua trao đổi, cảnh sát biết được gần đây, thông qua Facebook, D. được một đối tượng lạ tự xưng “chuyên gia môi giới việc làm” dụ dỗ đi Thái Lan làm việc với mức lương 50 triệu đồng/tháng.

Tin lời, D. rời khỏi nơi làm việc ở Hải Phòng, bắt xe đến Hà Nội để gặp người hẹn tại Bến xe Mỹ Đình.

Khi đi lạc khu vực Nam Trung Yên, D. được tổ công tác phát hiện, đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, Công an phường đã phân tích, giải thích giúp D. hiểu rõ thủ đoạn lừa đảo “việc nhẹ, lương cao”, đồng thời liên hệ với mẹ đẻ của D. ở Điện Biên.

Công an phường Yên Hòa đã hỗ trợ, giúp đỡ đưa D. về với gia đình an toàn. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác, không tin theo các lời mời đi lao động ở nước ngoài trái phép, kịp thời báo cơ quan công an khi có dấu hiệu nghi vấn.