Bé gái 13 tuổi nghe người lạ đi hơn 1.100km tìm "việc nhẹ lượng cao"

Ngày 27/8, Công an xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết đã hỗ trợ một bé gái 13 tuổi trở về nhà an toàn sau khi bị dụ dỗ đi tìm “việc nhẹ lương cao” ở tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 11/6, cháu H.T. (13 tuổi, trú tại xã Ia Pa) tin lời của một đối tượng lạ trên mạng xã hội nên đã lén gia đình cùng bạn đón xe lên phường Pleiku, tỉnh Gia Lai rồi bắt xe khách ra tỉnh Thái Nguyên, cách hơn 1.100km để tìm việc làm. Bé gái sau đó cũng mất liên lạc với gia đình.

Công an hỗ trợ bé gái 13 tuổi thoát bẫy “việc nhẹ lương cao” (Ảnh: Công an xã Ia Pa).

Phát hiện con gái mất tích, gia đình cháu T. đã đến trình báo với Công an xã Ia Pa. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ia Pa đã vào cuộc xác minh và phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm bé gái.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Ia Pa đã tìm thấy cháu T. tại tỉnh Thái Nguyên và đưa về nhà an toàn vào ngày 25/8.

Theo Công an xã Ia Pa, các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, quản lý con em chặt chẽ. Vụ việc là một lời cảnh tỉnh cho các gia đình có con nhỏ, đặc biệt là những em ở độ tuổi vị thành niên.

Để bảo vệ con em mình, các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm, chia sẻ, và giáo dục các em về những hiểm họa tiềm ẩn trong cuộc sống, đặc biệt là trên không gian mạng, không tin lời dụ dỗ đi làm việc nhẹ lương cao nhất là ở ngoại tỉnh