Thanh niên 18 tuổi trộm heo đất của hàng xóm

Ngày 14/9, thông tin từ Công an xã Thọ Phong (tỉnh Quảng Ngãi), Bùi Quang Huy (18 tuổi, trú xã Thọ Phong) đã bị bắt để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Huy lẻn vào một tiệm tạp hóa trên địa bàn thôn Phong Niên Thượng (xã Thọ Phong) đập con heo đất lấy đi số tiền lớn. Phát hiện sự việc, chủ tiệm tạp hóa trình báo công an.

Bùi Quang Huy bị bắt để điều tra hành vi trộm cắp tài sản (Ảnh: Quốc Triều).

Công an xã Thọ Phong trích xuất hình ảnh camera an ninh để điều tra và xác định Bùi Quang Huy là thủ phạm trộm heo đất.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận đã trộm heo đất. Đối tượng này cũng giao nộp số tiền 115 triệu đồng lấy được từ con heo đất của chủ tiệm tạp hóa.

Huy cho biết thường xuyên đến tiệm tạp hóa cùng thôn mua hàng. Trong quá trình đó, Huy thấy chủ tiệm tạp hóa có con heo đất lớn. Huy lên kế hoạch trộm heo đất để lấy tiền tiêu xài.

Trưa 13/9, khi chủ tiệm tạp hóa nghỉ trưa, Huy lẻn vào nhà rồi đập con heo đất lấy trộm tiền bên trong.

Công an xã Thọ Phong đang củng cố hồ sơ xử lý Huy theo quy định của pháp luật.