Thanh niên nhiễm HIV đột nhập cửa hàng lấy trộm 18 điện thoại di động

Chiều 8/12, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Cường (SN 1999, trú ở xã Bình Định, huyện Yên Lạc) về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại Khoản 2, Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Theo công an, rạng sáng ngày 16/11, Cường mặc áo trùm kín đầu, đeo khẩu trang, găng tay, chân đeo tất, đột nhập vào cửa hàng mua bán điện thoại di động của anh Nguyễn Trọng Chiến ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc lấy trộm 18 điện thoại di động và 1,7 triệu đồng. Tổng tài sản ước tính hơn 100 triệu đồng.

Bùi Văn Cường vừa bị khởi tố, bắt giam về tội trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của công dân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, xác minh.

Đối tượng Bùi Văn Cường bị bắt khi đang mang tài sản trộm cắp được đi tiêu thụ trên địa bàn huyện Yên Lạc.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; số tài sản trộm cắp đem bán để lấy tiền mua xe máy và tiêu xài cá nhân.

Công an cho biết, đối tượng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản, nghiện ma túy tại địa phương và mắc bệnh HIV.