Thành "Bò” mang 4 tiền án bị bắt vì trộm xe máy

Ngày 5/3, Công an phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Thành (tên thường gọi là Thành "Bò", SN 1978, trú tại xã Hra, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, tháng 9/2025, Thành chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương. Tuy nhiên, đối tượng không hoàn lương mà tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Công an phường Thống Nhất làm việc với Nguyễn Văn Thành (Ảnh: Công an phường Thống Nhất).

Chiều 22/12/2025, Thành đi bộ lang thang trên đường Ký Con, phường Thống Nhất, phát hiện xe máy của anh L.T.H. (SN 1998, trú tại tổ 5, phường Thống Nhất) để bên đường. Thấy không có người trông coi, chìa khóa vẫn còn trên xe nên đối tượng liền nổ máy lái xe tẩu thoát.

Sau đó, Thành điều khiển xe đến khu vực biên giới xã Ia O, tỉnh Gia Lai và bán cho một người tên Đ.T.T. (SN 1993) với giá 16 triệu đồng.

Nhận được tin báo của anh H., Công an phường Thống Nhất đã cử lực lượng xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Đến ngày 4/3, lực lượng công an đã bắt giữ Thành. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, Thành là đối tượng có 4 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản và Đánh bạc.