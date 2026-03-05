Người đàn ông hành động lạ tại tiệm vàng, chủ tiệm hoang mang kêu cứu

Ngày 5/3, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang xác minh vụ việc một người đàn ông vào tiệm vàng trên địa bàn xã Sông Hinh có nhiều biểu hiện lạ, gây hoang mang cho chủ tiệm và khách hàng.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng địa phương, khoảng 20h30 ngày 4/3, người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm, mặt bịt kín, đeo balo bước vào một tiệm vàng tại địa bàn xã Sông Hinh.

Người đàn ông có nhiều biểu hiện lạ tại tiệm vàng (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm này, bên trong tiệm vàng có một khách hàng và chủ tiệm đang trao đổi. Khi vào bên trong, người đàn ông ném balo lên quầy, chỉ tay vào mặt chủ tiệm và có nhiều biểu hiện bất thường.

Do sợ hãi, vị khách liền chạy vào trong nhà để trốn, còn nữ chủ tiệm tri hô lớn để người dân xung quanh ứng cứu.

Sự việc khiến chủ tiệm vàng hoảng hốt, sợ hãi (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước sự việc trên, người đàn ông nhanh chóng rời khỏi hiện trường.