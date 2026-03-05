Gã đàn ông dùng dây siết cổ, đổ xăng lên người dọa đốt vợ

Ngày 5/3, Công an xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ hình sự Tạ Quốc Hùng (SN 1995, trú tại xã Bờ Y) để điều tra về hành vi đe dọa giết người.

Trước đó, ngày 22/2, Công an xã Bờ Y nhận được thông tin về việc một người đàn ông có hành vi bạo hành, gây ảnh hưởng đến thân thể người khác trên địa bàn. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đi truy xét nhưng cả đối tượng và người bị hại đều đã rời khỏi hiện trường nên chưa thể làm việc được.

Hùng tại nhà rẫy, nơi đối tượng đã hành hạ vợ dã man (Ảnh: Công an xã Bờ Y).

Sau thời gian xác minh, Công an xã Bờ Y đã mời bị hại là chị H.T.D.H. (SN 2004, trú tổ dân phố 7, xã Bờ Y) đến trụ sở để làm việc. Theo chị H., Hùng là chồng của chị. Trước Tết Nguyên đán 2026, Hùng gửi 2 con trai cho bà nội chăm sóc và mượn tiền để tiêu xài.

Đến ngày 22/2, do vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Hùng đã chở chị H. vào nhà rẫy tại thôn Ngọc Tiền, xã Bờ Y để yêu cầu bà nội giao lại 2 con. Khi đến nơi không tìm thấy các con, Hùng đã tức giận đánh đập chị H. tàn bạo. Vì lo sợ, chị H. không dám viết đơn tố cáo và có biểu hiện hoảng loạn về tinh thần.

Sau đó, Hùng tiếp tục lập tài khoản mạng xã hội, đăng thông tin sai sự thật với nội dung 2 con trai của mình bị bắt cóc. Đối tượng còn bịa đặt việc đã báo Công an xã Bờ Y nhưng chưa được xử lý.

Cơ quan công an làm việc với Tạ Quốc Hùng (Ảnh: Công an xã Bờ Y).

Không dừng lại ở đó, Hùng còn gọi điện đến trường mầm non nơi 2 con đang theo học, đe dọa các giáo viên phải giao con cho vợ. Lo sợ xảy ra sự việc nghiêm trọng, các giáo viên đã đưa 2 cháu đến Công an xã Bờ Y để bàn giao và nhờ bảo vệ.

Công an xã Bờ Y đã bắt giữ được Hùng khi đối tượng đang đi bán xe máy để lấy tiền bỏ trốn. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã dùng dây cao su khống chế, siết vào cổ chị H.. Sau đó, đối tượng còn túm tóc, đổ xăng lên người nạn nhân và kéo bình gas đến gần, mở van khí, đe dọa sẽ châm lửa đốt. Hành vi trên khiến chị H. hoảng loạn, lo sợ bị giết hại.

Theo cơ quan công an, Hùng từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội Trốn khỏi nơi giam. Tháng 6/2025, Hùng chấp hành xong án phạt tù và trở về xã Bờ Y sinh sống cùng chị H..

Công an xã Bờ Y đang phối hợp các đơn vị chức năng hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Quốc Hùng để làm rõ hành vi đe dọa giết người.