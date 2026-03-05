Mới ra tù, thanh niên lại vào vòng lao lý vì tật cũ khó bỏ

Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ Trần Văn Huy (SN 1997, trú tại xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hòa Xuân, Đắk Lắk, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 27/2, trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Quy Nhơn (Gia Lai), bà H.T.K.T. (SN 1979) điều khiển xe máy chở bà N.T.A.T. (SN 1953, cùng trú tại phường Quy Nhơn). Lúc này bà T. cầm ví trên tay, bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, giật lấy tài sản.

Đối tượng Trần Văn Huy bị bắt để điều tra về hành vi cướp giật (Ảnh: Công an Gia Lai).

Cú giật bất ngờ khiến hai nạn nhân ngã xuống đường. Tài sản bị chiếm đoạt gồm 4,6 triệu đồng và một điện thoại iPhone 14. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đáng chú ý, đối tượng từng có một tiền án về tội Cướp giật tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 8/12/2025.