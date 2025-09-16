Tên trộm bị "lật tẩy" vì có mái tóc nhuộm màu vàng

Ngày 16/9, thông tin từ Công an xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), N.T.P. (14 tuổi, trú tại xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị bắt về hành vi trộm 4 điện thoại di dộng.

Trước đó, người dân khai thác gỗ keo tại núi Thình Thình (xã Đông Sơn) đến công an trình báo về việc bị trộm 4 điện thoại di động. Người dân cho biết đã nhìn thấy một đối tượng nhuộm tóc màu vàng lai vãng gần khu vực khai thác gỗ keo có biểu hiện nghi vấn.

P. bị bắt cùng tang vật là 4 điện thoại di dộng (Ảnh: Công an xã Đông Sơn).

Từ thông tin người dân cung cấp, Công an xã Đông Sơn điều tra, sàng lọc các đối tượng khả nghi. Qua đó công an xác định N.T.P. là đối tượng trộm 4 điện thoại tại núi Thình Thình. Đối tượng này đã thừa nhận hành vi trộm cắp điện thoại để bán lấy tiền tiêu xài.

Công an xã Đông Sơn đang củng cố hồ sơ xử lý P. theo quy định của pháp luật.