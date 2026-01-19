Hai người Campuchia đưa công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép ở Tây Ninh

Ngày 19/1, Công an xã Hòa Hội thông tin về việc phát hiện, bắt giữ 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Trước đó, lúc 20h50 ngày 17/1, tổ tuần tra của Công an xã Hòa Hội và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân phát hiện Chhaum Sinat (SN 1991, quốc tịch Campuchia) lái xe máy chở Đỗ Đình Quyền (SN 1998, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (SN 2004, quê Hà Nội), Phai Sophean (SN 1987, quốc tịch Campuchia) chạy xe máy phía sau.

Phai Sophean (bên trái) và Chhaum Sinat tại cơ quan công an (Ảnh: N.H.).

Những người này bị phát hiện khi đang nhập cảnh trái phép vào Tây Ninh qua đường mòn tại khu vực cột mốc 146, thuộc ấp Hiệp Bình, xã Hòa Hội.

Qua điều tra, Công an xã Hòa Hội xác định Chhaum Sinat và Phai Sophean là những người tổ chức cho Quyền và Nam nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, Phai Sophean nhận đưa Quyền và Nam về Việt Nam với giá 200 USD (hơn 5 triệu đồng), bao gồm chi phí di chuyển đến TPHCM.

Sau đó, Phai Sophean tiếp tục thuê Chhaum Sinat chở Quyền và Nam vượt biên với số tiền hơn 300.000 đồng. Khi vừa vào biên giới Việt Nam, nhóm người trên bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.