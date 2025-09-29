Tây Ninh tiếp nhận 27 đối tượng bị trục xuất từ Campuchia

Ngày 29/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh và Công an xã Tân Lập tiếp nhận 27 công dân Việt Nam (trong đó có 9 nữ) do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng nước bạn bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 14 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia; 2 trường hợp có tiền án, tiền sự, nhưng đã được xóa án tích; một trường hợp bị truy nã là Phạm Châu Dũng (SN 2004, ngụ phường Vĩnh Hội, TPHCM).

Cơ quan chức năng tiếp nhận công dân từ Campuchia (Ảnh: N.H.).

Theo điều tra ban đầu, 25 người khai tìm việc qua mạng xã hội rồi tự xuất cảnh hợp pháp hoặc trái phép sang Campuchia để làm việc tại các khu cờ bạc trực tuyến. Trong đó, 20 người làm tại khu O Smach, một người tại Poipet, một người ở khu Hai Con Voi và 3 trường hợp chưa xác định được nơi làm việc.

Công việc chủ yếu của họ là vận hành các ứng dụng hẹn hò trực tuyến, tạo mối quan hệ tình cảm giả để dụ người chơi tham gia chứng khoán hoặc cờ bạc trực tuyến nhằm chiếm đoạt tiền.

Hai công dân còn lại bị lực lượng Campuchia bắt giữ, trục xuất vì cư trú trái phép tại tỉnh Siem Reap.

Các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.