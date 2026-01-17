Tây Ninh phạt 10 người hơn 100 triệu đồng vì nhập cảnh trái phép

Ngày 17/1, Đồn Biên phòng Tuyên Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 người về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Theo thông tin ban đầu, sáng 16/1, lực lượng Đồn Biên phòng Tuyên Bình phối hợp với công an địa phương và các đơn vị liên quan tuần tra tại khu vực cách cột mốc 214 khoảng 30m về phía Việt Nam, thuộc ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình.

Nhóm người xuất, nhập cảnh trái phép ở Tây Ninh bị xử phạt (Ảnh: A.H.).

Lực lượng chức năng phát hiện 10 người có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định pháp luật.

Qua khai thác nhanh, những người này khai đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc tại khu vực Osamach (gần biên giới Thái Lan - Campuchia). Đến tháng 12/2025, họ bị chuyển đến tòa nhà Kim Sa 5 (thành phố Bavet) và tiếp tục làm việc tại đây.

Đến đêm 15/1, cảnh sát Campuchia tăng cường truy quét, họ tự tìm đường nhập cảnh trái phép trở về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Đồn Biên phòng Tuyên Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 10 đối tượng về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép với số tiền 103 triệu đồng. Trong đó, 3 trường hợp vi phạm hành vi nhập cảnh trái phép; 7 trường hợp vi phạm hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.