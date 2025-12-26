Phát hiện đường dây ở Tây Ninh đưa người vượt biên giá 3 triệu đồng

Ngày 26/12, Đồn Biên phòng Ninh Điền (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công vụ tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Khoảng 14h10 ngày 23/12, khi tuần tra tại khu vực đường mòn gần cột mốc 155, thuộc ấp Bến Cừ (xã Ninh Điền), các lực lượng phát hiện một số người có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng bắt quả tang Phạm Huỳnh Giỏi (SN 1995, ngụ xã Ninh Điền) lái xe máy chở Ngô Văn Vỹ (SN 2005, quê Quảng Ngãi) tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường mòn.

Bộ đội biên phòng bắt quả tang Giỏi lái xe máy chở Vỹ trên đường mòn vượt biên sang Campuchia (Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp).

Qua đấu tranh, Giỏi thừa nhận hành vi tổ chức đưa người vượt biên trái phép. Mỗi phi vụ trót lọt, Giỏi nhận tiền công 3 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng biên phòng bắt giữ thêm Lê Quốc Khánh (SN 2000, ngụ xã Ninh Điền). Khánh được xác định giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức đường dây đưa người xuất cảnh trái phép nói trên.

Đồn Biên phòng Ninh Điền đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Quốc Khánh. Cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý các cá nhân liên quan và tang vật theo quy định.