31 người bị phạt 122 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với công an 24 tỉnh, thành phố, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và các đơn vị liên quan hoàn tất bàn giao 77 công dân cho công an các địa phương.

Trước đó, ngày 19/12, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, xã Bến Cầu (Tây Ninh), lực lượng chức năng tiếp nhận 77 công dân (43 nam, 34 nữ) do phía Campuchia trao trả.

Lực lượng chức năng tiếp nhận công dân từ phía Campuchia (Ảnh: N.H.).

Qua xác minh, các công dân trên khai thông qua mạng xã hội để tìm việc làm. Trong số này, có người tự nguyện xuất cảnh hợp pháp, có người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, sau đó đến Bavet, tỉnh Svay Rieng làm phục vụ, tiếp viên tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán ăn khu chợ đêm, nhà hàng, khách sạn, siêu thị.

Một số trường hợp làm việc trong các casino, ứng dụng tình cảm, đầu tư chứng khoán… tại các công ty lừa đảo thuộc khu Kim Sa 1, 3, 4, Osmach, Lý Châu…

Kết quả điều tra cho thấy, có 46 trường hợp xuất cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu, còn lại 31 người vượt biên trái phép. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập hồ sơ xử phạt 31 cá nhân về hành vi xuất cảnh trái phép, với tổng số tiền 122 triệu đồng.