Tạm giữ người livestream sai sự thật, gây rối tại trụ sở xã ở Tây Ninh

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự bà Trần Thị Duyên (SN 1958, ngụ xã Phước Thạnh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, chiều 16/9, bà Duyên đến trụ sở UBND xã Phước Thạnh khiếu nại về đất đai. Dù được cán bộ tiếp nhận, giải thích và vận động chấp hành bản án đã có hiệu lực, bà này vẫn lớn tiếng phản ứng, sử dụng điện thoại phát trực tiếp lên mạng xã hội với nội dung không đúng sự thật.

Bà Duyên tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng đã vận động bà Duyên ra khỏi trụ sở UBND xã. Tuy nhiên, bà tiếp tục la hét, có lời lẽ xúc phạm lãnh đạo và cởi quần áo trước cổng trụ sở, gây mất trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Tây Ninh đã củng cố chứng cứ, ra lệnh bắt khẩn cấp bà Trần Thị Duyên. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu, bà Duyên nhiều năm qua liên tục khiếu kiện về đất đai. Các vụ việc đã được tòa án các cấp xét xử với bản án có hiệu lực. Tòa án Nhân dân Tối cao cũng đã có thông báo bác đơn, UBND tỉnh Tây Ninh ra thông báo chấm dứt tiếp nhận đơn khiếu nại của bà này.

Dù vậy, bà Duyên vẫn thường xuyên đến nhiều cơ quan để khiếu kiện. Trong quá trình đó, bà nhiều lần la hét, chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở cơ quan; đồng thời đăng tải nhiều bài viết với nội dung xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và cán bộ.