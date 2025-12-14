Một thanh niên tử vong trong vụ hỗn chiến tại TPHCM

Tối 14/12, Công an phường Tây Nam đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, điều tra vụ đánh nhau khiến một người tử vong.

Nam thanh niên bị đâm gục trên đường HL608 (Ảnh: Người dân cung cấp).

Chiều cùng ngày, người dân nhìn thấy 2 nhóm người đứng nói chuyện rồi xảy ra xô xát trên đường HL608, đoạn đối diện trường THCS Phú An, phường Tây Nam (trước đây là TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Sau đó, 2 bên lao vào đánh nhau gây náo loạn trên đường. Trong vụ ẩu đả, thanh niên tên L.T.P. (18 tuổi, quê Cà Mau) bị đối phương đâm gục tại chỗ. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Một thanh niên khác chung nhóm với P. cũng bị nhóm đối thủ tấn công nhưng chỉ thương tích nhẹ.

Sau khi gây án, nhóm nghi can nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an phường Tây Nam và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, đã đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, truy xét nhóm nghi can.