Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt 120 tỷ đồng

Chiều 28/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Campuchia cùng công an nhiều tỉnh, thành trong nước triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, bắt giữ 22 người liên quan.

Qua điều tra, công an xác định Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú tại xã Kiến Thụy, Hải Phòng) giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar, dù chịu sự chi phối nhất định của các đối tượng người nước ngoài.

Lương Xuân Duyên (bên phải), Phạm Văn Diệm cùng các đối tượng liên quan bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong khi đó, Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú tại xã Hùng Thắng, Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu chi nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia.

Diệm trực tiếp thuê văn phòng tại khu Lý Châu, thành phố Bà Vẹt (Campuchia), tổ chức vận hành như một "trụ sở" trá hình để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 5 đến khi bị triệt phá, đường dây tội phạm này đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 120 tỷ đồng.

Cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.