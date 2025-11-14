Đâm bạn nhậu trọng thương vì cho rằng chọc ghẹo chủ quán

Ngày 14/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Hùng (SN 1981, trú tại phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Giết người.

Kết quả điều tra xác định, ngày 24/6, Hùng cùng ông N.V.L. (SN 1983) và N.H.S. (SN 1970) ngồi nhậu từ chiều đến tối tại 2 địa điểm khác nhau. Cả nhóm đã uống rất nhiều bia.

Bị can Trần Văn Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đến khoảng 21h cùng ngày, trong lúc nhậu tại một quán trên quốc lộ 40B, ông Hùng bực tức vì cho rằng ông L. trêu ghẹo chủ quán.

Trong phút nóng giận, ông Hùng mở cốp xe lấy 2 con dao quay lại bàn nhậu và bất ngờ kề cổ, sau đó đâm vào ngực phải ông L.. Nạn nhân bị thương tích 13%.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.