Mang dao và xăng đi đe dọa giết người do mâu thuẫn đất đai

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Hùng (38 tuổi, trú tại phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Đe dọa giết người.

Theo điều tra, do mâu thuẫn với một người dân trú tại phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng), Hùng đã nhiều lần nhắn tin, trực tiếp đe dọa giết người này và gia đình.

Đối tượng Nguyễn Viết Hùng bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Chiều tối 6/7, Hùng mua xăng, mang theo dao và ổ khóa đến nhà người này để tiếp tục đe dọa, khiến gia đình nạn nhân rất hoảng loạn.

Qua đấu tranh, Hùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai.

Vụ việc đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.