Chém anh trai của người tình vì bị chê cách ứng xử

Ngày 4/10, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa bắt tạm giam Phạm Tuấn Đức (29 tuổi, cư trú Thanh Hóa) để điều tra về tội Giết người.

Theo công an, hồi tháng 3, Đức đến xã An Biên, tỉnh An Giang làm thuê. Tại đây, Đức quen biết và sống chung như vợ chồng với V. (17 tuổi, cư trú tại xã An Biên).

Khoảng 22h ngày 22/9, Đức tổ chức nhậu cùng người thân của V., cuộc nhậu kéo dài đến 5h ngày 23/9. Sau đó khi Đức vào phòng nghỉ, V. trách Đức không tôn trọng gia đình mình. Trong cơn say, Đức đã dùng tay đánh V..

Phạm Tuấn Đức (Ảnh: Công an cung cấp).

Bị người tình đánh, V. vào nhà lấy một con dao tự chế ném xuống nền nhà rồi hai bên tiếp tục cự cãi.

Nghe tiếng em gái khóc, anh T. (25 tuổi, anh ruột của V.) từ trong nhà chạy ra đánh Đức. Đức nhặt con dao dưới đất lên và chém vào mặt anh T. gây thương tích nặng rồi bỏ đi.

Đến 17h30 cùng ngày, Đức ra Công an xã An Biên đầu thú.

Được biết, Đức từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản và vừa mãn hạn tù đầu năm nay.