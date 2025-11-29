Tạm giữ tài xế xe tải tông 2 ông cháu tử vong

Ngày 29/11, Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ Lương Tấn Sỹ (SN 1993, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, lúc 10h27 ngày 28/11, Sỹ điều khiển ô tô tải biển số 81A-530.xx, lưu thông trên đường Lê Duẩn, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 ông cháu tử vong (Ảnh: Chí Anh).

Khi đến ngã ba đường Lê Duẩn giao Huyền Trân Công Chúa, ô tô của Sỹ đã va chạm với xe máy biển số 81B1-882.xx, do ông P.H.Đ. (SN 1955, trú tại phường Pleiku) điều khiển, chở theo cháu ngoại D.N.B.N. (SN 2015), lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến ông Đ. và cháu N. tử vong.

Được biết, N. là học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, phường Plieku. Thời điểm tai nạn, ông Đ. vừa đón cháu tan học và đang trên đường về nhà.

Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ.

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định, tài xế Sỹ không giảm tốc độ khi thấy xe máy của ông Đ. chuyển hướng qua khu vực dải phân cách, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Hình ảnh camera cũng cho thấy, ô tô tải không giảm tốc, bánh xe cán qua nạn nhân trước khi dừng lại.