Công an làm việc với tài xế tông người tử vong rồi rời khỏi hiện trường

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai, đang làm việc với tài xế xe bán tải trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Trước đó tối 28/9, anh L.V. (SN 2002, trú tại phường Hội Phú) đến cơ quan công an trình diện về việc mình có liên quan trong vụ tai nạn khiến anh P.V.T. (SN 1986, trú tại phường Hội Phú) tử vong.

Tài xế xe bán tải rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn chết người (Ảnh: Minh Hiếu).

Như Dân trí thông tin, khoảng 3h ngày 28/9, xe bán tải biển kiểm soát 81C-240.xx do anh L.V. điều khiển, lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Hội Phú, va chạm với xe máy biển kiểm soát 77F1-353.xx do anh T. điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng, ô tô hư hỏng phần đầu. Sau vụ tai nạn, tài xế xe bán tải đã rời khỏi hiện trường.