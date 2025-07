Tài xế ô tô tải gây tai nạn chết người rồi lái xe rời khỏi hiện trường

Tối 30/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Lê Văn Nguyên (SN 1982, ở xã Sơn Dương), để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông khiến một người tử vong rồi rời khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 29/7, cảnh sát nhận tin báo tại quốc lộ 2C đoạn qua xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ tại nạn giao thông giữa xe máy do anh N.V.D. điều khiển, chở người ngồi sau là N.A.K. (SN 2006, ở xã Hùng An) với ô tô tải do Lê Văn Nguyên điều khiển.

Chiếc ô tô tải trong vụ tai nạn (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, vụ tai nạn khiến anh N.V.D. tử vong tại chỗ, N.A.K. bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi xảy ra va chạm, tài xế ô tô tải đã rời khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, nhận định đây là một vụ việc có dấu hiệu rất nghiêm trọng, xảy ra vào thời điểm đêm khuya, đối tượng gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nạn nhân tử vong, cảnh sát đã tập trung xác minh, làm rõ đối tượng gây tai nạn.

Tới khoảng 12h ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định được đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông và tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Lê Văn Nguyên.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Nguyên thừa nhận đã trực tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông nêu trên.

Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.