Tạm giữ Sơn "Chất" và đồng bọn chuyên đến đám ma để... đánh bạc

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Hoàng Đình Sơn (còn gọi là Sơn “Chất”, SN 1974, trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) và 8 đồng bọn của Sơn về hành vi đánh bạc.

Trước đó, Sơn và đồng bọn bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang đang tổ chức xóc đĩa trong căn phòng kín tại một gia đình vừa có người thân qua đời ở phường Trường Vinh.

Nhóm người lợi dụng nhà có đám tang để tổ chức đánh bạc bị công an bắt giữ (Ảnh: V. Hậu).

Cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường 80 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhiều lần cùng đồng bọn lui tới những gia đình có người thân qua đời để chia buồn. Lợi dụng việc gia chủ đang bối rối, Sơn và nhóm người này vào phòng kín để tổ chức đánh bạc. Sới bạc của Sơn không cho người lạ tham gia nhằm tránh bị phát hiện.

Công an lấy lời khai của Hoàng Đình Sơn (Ảnh: V. Hậu).

Theo công an, ổ bạc này “quy tụ” 5 đối tượng mang nhiều tiền án. Trong đó, Sơn “Chất” mang 5 tiền án về các tội: Trộm cắp tài sản, Cưỡng đoạt tài sản, Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Đánh bạc.

Người phụ nữ duy nhất trong nhóm là Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1973, trú tại phường Trường Vinh) cũng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Chứa chấp hoạt động mại dâm.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.