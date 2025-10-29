Loạt cựu quan chức, doanh nhân hầu tòa trong vụ đánh bạc 2.600 tỷ đồng

Ngày 28/10 - ngày đầu diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).

Kết thúc ngày xét xử đầu tiên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội hoàn tất phần thủ tục, kiểm tra lý lịch của các bị cáo.

Bước sang ngày làm việc thứ hai (29/10), HĐXX sẽ công bố bản cáo trạng và sau đó phiên tòa sẽ bước vào phần xét hỏi.

Trong vụ án trên có 136 bị cáo bị truy tố về tội Đánh bạc đều là người Việt Nam.

Trong số những người tham gia đánh bạc có nhiều người là doanh nhân, bác sĩ, quan chức và thậm chí là ca sĩ như: Bị cáo Vũ Ngọc Hà (54 tuổi), phần lý lịch nhân thân được nêu trong bản cáo trạng với nghề nghiệp là ca sĩ và bị cáo Nguyễn Thế Vũ, trong lý lịch cũng nêu làm ca sĩ và kinh doanh tự do.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hưng).

Nhiều cựu quan chức hầu tòa như ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ; bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ; bị cáo Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cũ.

Bị cáo Nguyễn Xuân Huệ, cựu Phó trưởng Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cũ; Tô Thị Thu Hương, cựu công chức Bảo tàng tỉnh Phú Thọ,...

Trong vụ án có một số bị cáo là người nước ngoài (Ảnh: Nguyễn Hưng).

Nhiều người là lãnh đạo doanh nghiệp như: Nguyễn Thu Thủy, cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp; Hồ Đồng Tháp, cựu Giám đốc Công ty cổ phần O2 Việt Nam; Nguyễn Quốc Khánh, cựu Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Phượng Hoàng; Nguyễn Đức Long, kỹ sư xây dựng; Đỗ Xuân Lập, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt.

Bị cáo Nguyễn Như Hoài, cựu Giám đốc Công ty Sài Gòn Express; Trần Mạnh Hùng, cựu Giám đốc Công ty TNHH Cavico; Vũ Tuấn Anh, cựu Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Phát,...

Có một số bị cáo là bác sĩ, luật sư... như Nguyễn Hữu Liêm, luật sư; Chu Đình Tuấn, bác sĩ; Lê Thế Chiến, cựu Phó tổng biên tập tạp chí Thanh tra Chính phủ.

Cáo trạng thể hiện câu lạc bộ King Club (địa chỉ tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội) thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, bị can Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, là quản lý King Club) đã thuê và cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc trái phép.

Từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, các đối tượng đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại khách sạn Pullman.

Cáo trạng cũng xác định bị can Kim In Sung có vai trò chính, là giám đốc đại diện theo pháp luật của Công ty HS có ký hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club) tại khách sạn Pullman với Công ty Việt Hải Đăng.

Mọi hoạt động của King Club đều do Kim In Sung là người chỉ đạo. Kim In Sung thuê 3 người giúp việc cho mình gồm Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok, với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Theo cáo trạng, tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo đã sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD (tương đương 2.600 tỷ đồng), trong đó Kim In Sung thu lời hơn 9,2 triệu USD.

Trong vụ án, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) Ngô Ngọc Đức đã 74 lần đánh bạc. Tổng số tiền bị cáo Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD.

Trong khi đó, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD; lần ít nhất là gần 5.000 USD.