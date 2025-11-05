Vô cớ cầm hung khí đuổi đánh người đi đường, 15 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 15 thanh niên về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh niên gồm Huỳnh Trần Hoàng Trường, Mai Văn Chương, Nguyễn Quang Khải, Nguyễn Trường Phúc, Lê Hoàng Long, Phạm Duy, Huỳnh Văn Khiêm, Lê Minh Quý, Lê Gia Huy, Nguyễn Trần Hùng, Đặng Văn Vũ, Huỳnh Văn Anh Tuấn, Mai Tấn Bôn, Trương Minh Huy, Nguyễn Văn Phong. Tất cả cùng trú tại thành phố Đà Nẵng.

Nhóm 15 đối tượng bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, sau khi nhận được tin báo về vụ việc các thanh niên có biểu hiện dùng hung khí đuổi đánh nhau; cùng với việc phát hiện, thu giữ hung khí tại hiện trường đoạn đường Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Chánh thuộc phường Hòa Khánh, Phòng Cảnh sát hình sự đã tích cực rà soát, truy bắt.

Qua đấu tranh, nhóm đối tượng này khai nhận khoảng 22h30 ngày 30/10, nhóm 11 đối tượng Trường, Chương, Khải, Phúc, Long, Duy, Khiêm, Quý, Huy, Hùng, Vũ sau khi đi đánh bi da về, đã rủ nhau đi xe máy lạng lách trên đường, đánh võng, nẹt pô, cầm theo hung khí, gặp nhóm nào gây gổ thì đánh trả.

Nhóm này khi đi mang theo 2 cây kiếm Nhật, bình xịt hơi cay. Khi đang đi trên đường thấy có một nhóm thanh niên 6 người đi trên 3 xe máy, nhóm thanh niên này liền cầm hung khí truy đuổi.

Khi chạy đến đoạn gần chung cư Thanh Vinh (phường Hòa Khánh), do mất dấu nên cả nhóm không truy đuổi nữa, sau đó nhập hội cùng nhóm Tuấn, Bôn, Huy, Phong và tiếp tục đi.

Khoảng 2h30 ngày 31/10, các đối tượng tiếp tục đi xe máy cầm theo hung khí di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành, chạy xe với tốc độ cao, nẹt pô, la hét. Thấy trên đường có 4 thanh niên khác cầm theo búa và cây sắt, cả nhóm chạy xe rượt đuổi theo để đánh.

Bị đuổi đánh, nhóm 4 thanh niên đã bỏ xe chạy xuống bờ biển đường Nguyễn Tất Thành trốn. Nhóm thanh niên nói trên bỏ về.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng.