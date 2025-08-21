Sau khi đánh người, nhóm đối tượng thay màu sơn xe

Ngày 21/8, Công an phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 9h ngày 20/8, Công an phường Hội An Tây nhận được đơn tố giác tội phạm của P.V.B. (SN 2007, trú tại phường Hội An Đông, Đà Nẵng) về việc bị một nhóm thanh niên vô cớ hành hung.

Sau khi đánh người, các đối tượng thay màu xe máy từ xanh sang đen để đánh lạc hướng cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo lời B., tối 18/8, khi đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, B. bị một nhóm đối tượng đi trên nhiều xe máy dùng hung khí tấn công.

Cả nhóm sử dụng tuýp sắt dài khoảng 2m đánh vào lưng, dùng súng ná bắn đạn bi sắt bắn vào vùng cằm, khiến B. phải khâu nhiều vết thương…

Nhận định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, manh động, có dấu hiệu cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, Công an phường Hội An Tây quyết tâm nhanh chóng điều tra làm rõ.

Chỉ sau hơn 2 giờ truy xét, đến 11h ngày 20/8, lực lượng công an đã xác định được 10 đối tượng liên quan; đa số đều trong độ tuổi 15-18, trú tại phường Điện Bàn Đông và Mân Thái, thành phố Đà Nẵng. Tám đối tượng trong nhóm đã được triệu tập lên trụ sở công an làm việc.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác ở khu vực Cửa Đại, đã nhiều lần hẹn đánh nhau.

Tối 18/8, cả nhóm chuẩn bị hung khí, che biển số xe máy, dùng khẩu trang che mặt đi tìm đối thủ. Khi gặp P.V.B. đi ngang qua, cả nhóm đã tấn công nhằm “dằn mặt”.

Công an đang tạm giữ tang vật, gồm một tuýp sắt, 2 dao, một súng ná bắn đạn bi sắt cùng 4 xe máy là phương tiện gây án.

Sau khi gây án, để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng này còn thay đổi màu xe từ xanh sang đen nhằm đánh lạc hướng lực lượng điều tra.