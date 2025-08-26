Công an truy xét nhóm đối tượng hỗn chiến tại quán nhậu

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều clip ghi lại vụ hỗn chiến xảy ra tại quán nhậu trên đường Diên Hồng, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Theo hình ảnh trong clip, có khoảng 10 người tham gia vào vụ hỗn chiến. Những người này dùng bàn, ghế, chai bia và các vật dụng tại quán nhậu lao vào đánh nhau loạn xạ. Đáng chú ý, những người này dùng chai bia ném, thậm chí đập vào đầu đối phương.

Các đối tượng dùng chai bia ném, đập vào đầu đối phương (Ảnh: Cắt từ clip).

Một người dân có mặt tại hiện trường cho biết vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 21h đến 22h ngày 25/8. Cảnh tượng đánh nhau hỗn loạn, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực này.

Công an phường Quy Nhơn Nam đang điều tra, truy xét các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.