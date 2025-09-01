Công an Quảng Ninh thông tin vụ hỗn chiến khiến 4 người bị thương

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, vào đêm 13/8, trên đường Hữu Nghị, phường Móng Cái 1, Quảng Ninh, đã xảy ra vụ ẩu đả nghiêm trọng giữa hai nhóm thiếu niên. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Bùi Tuấn A. (16 tuổi, trú phường Móng Cái 2) và Điệp Quốc A. (16 tuổi, trú phường Móng Cái 1).

Hai trong sáu đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 22h30, nhóm của Điệp Quốc Anh với khoảng 11 người đã chặn đường nhóm Bùi Tuấn Anh, gồm 3 người, để gây sự. Các đối tượng đã lao vào hành hung, túm tóc và đánh Bùi Tuấn Anh.

Trong lúc xô xát, Nguyễn Bảo L., bạn của Bùi Tuấn A. rút dao chém trúng lưng một thành viên nhóm đối thủ. Sự việc nhanh chóng biến thành hỗn chiến, khi cả hai bên dùng gạch, đá ven đường và gậy bi-a để tấn công lẫn nhau.

Hậu quả, 4 người bị thương, trong đó có cả người dân vô tình ở gần hiện trường. Vụ việc gây hoang mang dư luận và làm mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.

Ngay sau đó, Công an phường Móng Cái 1 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh đã nhanh chóng truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan. Sáu thiếu niên bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Công an cho biết, sự việc này là lời cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, mang theo hung khí. Đây là hành vi nguy hiểm, không chỉ gây thương tích mà còn đe dọa tính mạng và làm xấu đi hình ảnh môi trường sống văn minh, an toàn.

Công an khuyến cáo thanh thiếu niên tuyệt đối không tụ tập gây gổ. Khi có mâu thuẫn, cần tìm cách hòa giải hoặc nhờ người lớn can thiệp. Gia đình, nhà trường phải tăng cường quản lý, định hướng cho con em, đặc biệt trong dịp hè, tránh để giới trẻ bị lôi kéo vào các nhóm xấu trên mạng xã hội.

Đối với người dân, khi phát hiện hành vi tụ tập, mang hung khí, cần kịp thời báo cho lực lượng chức năng để ngăn chặn sớm. Việc xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm cũng là biện pháp răn đe, giữ vững an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.