Tạm giữ kẻ chém công an ở Đồng Nai

Ngày 6/9, Công an phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho hay, đơn vị kịp thời khống chế một đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, cầm dao tấn công người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 25/8, Công an phường Biên Hòa nhận tin báo của bà T.T.N.N (SN 1970, ngụ phường Biên Hòa, Đồng Nai) về việc con trai là T.L.Q.H. (SN 1991) có biểu hiện “ngáo đá”, cầm dao đe dọa người thân.

Đối tượng T.L.Q.H. (Ảnh: Công an phường Biên Hòa).

Nhận tin báo, Công an phường Biên Hòa phân công tổ công tác do Thượng úy Mai Xuân Sơn chỉ huy nhanh chóng đến hiện trường. Khi phát hiện lực lượng công an, H. bỏ trốn, sau đó xuất hiện tại vòng xoay cầu Hóa An (đường Nguyễn Ái Quốc), mang theo dao tự chế dài khoảng 40cm.

Khi lực lượng công an tiếp cận, H. lao tới tấn công khiến Thượng úy Sơn bị thương vùng bụng. Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế H., đưa về trụ sở.

Vụ việc đang được Công an phường Biên Hòa xử lý theo quy định.