Xe tải chở 450kg heo đã bốc mùi đi tiêu thụ ở Đồng Nai

Chiều 1/9, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Chơn Thành (tỉnh Bình Phước cũ), Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai) dừng kiểm tra xe tải BKS 73L-22xx do anh N.V.C (38 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển, trên xe chở theo 2 người khác.

Số heo chết, bốc mùi hôi thối trên xe tải (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Kiểm tra nhanh, tài xế không xuất trình được giấy tờ xe. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên thùng xe có 2 con heo chết nặng khoảng 450kg, bốc mùi hôi thối.

Làm việc với công an, anh C. khai nhận số heo này đã chết từ trước, đang được chở đi tiêu thụ. Tài xế cũng không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc, phiếu kiểm dịch theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người cùng tang vật cho Công an phường Chơn Thành xử lý theo quy định.