Tạm giữ 5 thanh niên xông vào nhà chém người ở Đồng Nai

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 5 nghi can tham gia chém người đàn ông tại ấp Gia Hòa (xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc). Theo công an, nhóm đối tượng này dùng nhiều loại vũ khí nguy hiểm, có dấu hiệu của hành vi giết người.

Nhóm đối tượng xông vào chém anh T. (Ảnh chụp lại từ camera giám sát).

Trước đó, tối 15/3, anh N.V.T. (ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) cùng bạn đứng trước cổng trò chuyện thì nhóm thanh niên xuất hiện và cho rằng anh T. nhìn đểu. Vì vậy, hai bên xảy ra cự cãi.

Sau đó, nhóm thanh niên này đi lấy dao, mã tấu xông vào nhà đuổi chém anh T. trọng thương. Anh T. được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) để cấp cứu.

Toàn bộ vụ việc trên được camera ghi lại. Clip nhóm nghi can chém anh T. sau đó được người dùng mạng xã hội đăng tải, gây bức xúc cho người dân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Trường phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ nhóm nghi can trên.