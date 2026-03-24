Tạm giữ hơn 5 tấn lạp xưởng "3 không" đang trên đường về thủ đô

Ngày 24/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết hai ngày trước, trong quá trình tuần tra, các đơn vị chức năng đã phát hiện 2 xe tải vận chuyển thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, tại km163+900 quốc lộ 2 thuộc thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa.

Cảnh sát kiểm tra xe tải chở lạp xưởng đông lạnh (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 2 xe tải đang chở tổng cộng 350 thùng carton, bên trong chứa lạp xưởng đông lạnh với tổng khối lượng hơn 5,2 tấn.

Toàn bộ hàng hóa được đóng gói, bảo quản lạnh, trên bao bì có chữ nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với cơ quan chức năng, các lái xe gồm: N.Đ.S. (SN 1996) và N.X.D. (SN 1987), không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên. Các tài xế khai nhận họ được thuê vận chuyển hàng từ Tuyên Quang đi Hà Nội để tiêu thụ.

Số lạp xưởng đông lạnh mà công an tạm giữ (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện và tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không mua bán, sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là thực phẩm đông lạnh không có nhãn mác, không được kiểm định chất lượng.