CSGT chặn 1 tấn chân gà bẩn đang trên đường đến các nhà hàng

Chiều 1/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết đêm 31/12/2025, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Trung tá Nguyễn Hữu Cường làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến tỉnh lộ 131, thuộc địa phận xã Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Tới 23h cùng ngày, tại Km7+800 tỉnh lộ 131, Tổ công tác phát hiện ô tô biển kiểm soát 29D-426.xx có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định người điều khiển là anh L.V.H. (SN 1991, trú tại Hà Nội).

Nam tài xế chở số chân gà đã bốc mùi (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, bên trong khoang hàng của ô tô có 26 bao tải chân gà đã qua sơ chế, đóng trong túi ni lông, với tổng trọng lượng gần 1 tấn. Toàn bộ số thực phẩm trên đã bốc mùi hôi, tanh. Ngoài ra, anh H. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ chân gà.

Làm việc với Tổ công tác, nam tài xế cho biết đã nhận vận chuyển số chân gà trên từ xã Trung Giã về khu vực trung tâm TP Hà Nội để giao cho các nhà hàng tiêu thụ.

Nhà chức trách thông tin thêm, qua kiểm tra phương tiện tại trạm cân, Tổ công tác xác định ô tô của anh H. đã chở quá tải 43% so với tải trọng cho phép khi tham gia giao thông.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế theo quy định, đồng thời bàn giao toàn bộ vụ việc, tang vật và phương tiện cho Công an xã Sóc Sơn tiếp tục xác minh, điều tra.