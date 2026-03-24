Công an Hà Nội cảnh báo cạm bẫy "chat sex"

Ngày 24/3, Công an TP Hà Nội cảnh báo tình trạng người dùng mạng xã hội buông lỏng kiểm soát, dễ dãi trong các mối quan hệ trực tuyến đang khiến nhiều người rơi vào bẫy “chat sex”, bị ghi hình nhạy cảm để tống tiền.

Theo Công an Hà Nội, thời gian gần đây, cùng với sự phát triển mạnh của mạng xã hội, một bộ phận người dùng có xu hướng sống cởi mở, thiếu kiểm soát trong các mối quan hệ trên không gian mạng.

Nhiều trường hợp bắt đầu từ những cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại, nhưng do tâm lý tò mò, thích thể hiện hoặc chủ quan, người dùng dần bị cuốn vào các nội dung nhạy cảm, thậm chí “chat sex” với người lạ.

Theo cơ quan công an, chính sự dễ dãi này đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng, bí mật ghi lại hình ảnh, video nhằm phục vụ mục đích tống tiền hoặc bôi nhọ, xúc phạm danh dự nạn nhân. Khi sự việc xảy ra, người bị hại không chỉ mất tiền mà còn chịu tổn thất nghiêm trọng về tâm lý, danh dự và các mối quan hệ xã hội.

Đáng chú ý, không ít người dù nhận thức được rủi ro nhưng vẫn chủ quan, cho rằng bản thân sẽ không trở thành nạn nhân.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh, có kiểm soát, không chạy theo cảm xúc nhất thời. Người dân cần cảnh giác với các lời mời kết bạn, tin nhắn từ người lạ; không tham gia các hội nhóm có nội dung đồi trụy, không trao đổi, trò chuyện nhạy cảm với các tài khoản có dấu hiệu dụ dỗ “chat sex”.

Trường hợp bị đe dọa, yêu cầu chuyển tiền qua các hình thức nêu trên, người dân cần nhanh chóng đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.