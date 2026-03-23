Công an TPHCM tiếp nhận 34 công dân bị Mỹ trục xuất

Ngày 23/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM, đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp nhận 34 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất.

Các công dân này trước khi xuất cảnh có hộ khẩu thường trú tại TPHCM. Họ bị áp dụng biện pháp trục xuất do vi phạm pháp luật hoặc không đủ điều kiện thường trú và được phía nước sở tại bàn giao cho Việt Nam theo quy định.

34 công dân được Công an TPHCM tiếp nhận (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an TPHCM, quy trình tiếp nhận diễn ra đúng pháp luật, đảm bảo yếu tố đối ngoại, quyền lợi hợp pháp của công dân theo tinh thần nhân đạo. Hoạt động này góp phần tăng cường hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các đối tác, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh trật tự.

Nhà chức trách xác minh nhân thân, hỗ trợ ban đầu, quản lý và bàn giao 34 công dân về địa phương, gia đình để ổn định cuộc sống.

Cảnh sát xác minh nhân thân, lý lịch những người bị trục xuất (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, thời gian qua, tình trạng công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất, trao trả về nước đang diễn biến gia tăng, nhất là từ các quốc gia như: Mỹ có 77 trường hợp, Campuchia có 58 trường hợp và Canada có 4 trường hợp.

Trong 3 tháng đầu năm, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã thông báo 138 trường hợp Công dân Việt Nam bị trục xuất về TPHCM. Do đó Công an TPHCM khuyến cáo công dân khi ra nước ngoài lao động, học tập, cư trú cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật sở tại, tránh vi phạm để không bị xử phạt, bắt giữ hoặc trục xuất, gây hậu quả pháp lý nghiêm trọng.