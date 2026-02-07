Hơn 1 tấn xúc xích nhập lậu bị thu giữ tại biên giới tỉnh Lạng Sơn

Chiều 7/2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng Biên phòng tỉnh vừa phát hiện, thu giữ hơn 1 tấn xúc xích nhập lậu tại khu vực biên giới.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 6/2, tại khu vực thôn Chi Ma (xã Mẫu Sơn, Lạng Sơn) tổ công tác do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện, thu giữ 77 bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa nhiều gói xúc xích đông lạnh in chữ nước ngoài, với tổng trọng lượng 1.070kg.

Đối tượng tập kết, cất giấu số hàng trên là Lèo Văn Thành (38 tuổi, trú thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn), với mục đích vận chuyển vào nội địa để tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa.

Thành khai, nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một người đàn ông Trung Quốc (không rõ tên, tuổi, địa chỉ).

Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra cửa hàng Balo do Hoàng Thị Liên làm chủ (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Sau khi thỏa thuận, Thành đã gọi thêm 6 người khác gồm: Đinh Văn Thanh (39 tuổi), Nông Văn Cường (37 tuổi), Lương Văn Minh (38 tuổi), Lý Văn Lập (26 tuổi), Vi Văn Thức (23 tuổi) và Đinh Văn Hùng (24 tuổi, đều trú tại xã Mẫu Sơn) để cùng trực tiếp vận chuyển hàng hóa từ thôn Chi Ma đến địa điểm tập kết, cất giấu.

Nếu trót lọt, các đối tượng sẽ tiếp tục vận chuyển hàng hóa đến khu vực thôn Long Đầu, xã Mẫu Sơn để giao cho một đối tượng nam giới khác và nhận tiền công 900.000 đồng/người.

Ngoài các đối tượng trên, lực lượng chức năng xác định Lường Thị Thu (42 tuổi, trú thôn Quân Phát, xã Mẫu Sơn) là người làm nhiệm vụ cảnh giới cho các đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang Hoàng Thị Liên (35 tuổi, trú Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) có hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng là thực phẩm trên không gian mạng.

Cụ thể vào ngày 21/1, Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra cửa hàng Balo do Hoàng Thị Liên làm chủ và cũng là người quản lý, sử dụng tài khoản “Baloxinh”, đang thực hiện hành vi đóng hộp, gói các loại thực phẩm khô như: Thịt bò, gà, mít sấy, ô mai... dán nhãn mác in tên nhiều cơ sở sản xuất ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

Tang vật thu giữ gồm 540 sản phẩm đã đóng thành phẩm, khoảng 200kg thực phẩm nguyên liệu cùng nhiều đồ vật khác, tổng trị giá hàng hóa khoảng 100 triệu đồng.

Công an Lạng Sơn xác định toàn bộ hàng hóa trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua đấu tranh, Liên khai nhận số nguyên liệu thực phẩm, tem nhãn mác giả trên được mua của Nguyễn Thị Trang (36 tuổi, trú phường Phú Diễn, Hà Nội) về đóng gói, làm giả thực phẩm bán kiếm lời.

Bước đầu xác định Liên đã bán ra thị trường cho khoảng 30 người với hơn 100 sản phẩm.