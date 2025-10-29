Tạm giữ hình sự nam thanh niên đâm chết nữ chủ quán cà phê

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ hình sự Vương Hoàng Nhân (SN 1998, trú tại TPHCM) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Vương Hoàng Nhân (Ảnh: CTV).

Trước đó, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ nhận được tin báo lúc 14h cùng ngày, chị N.C.K.D. (32 tuổi) là chủ quán cà phê tại xã Thạnh Xuân bị một nam thanh niên dùng dao đâm trọng thương.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp Công an xã Thạnh Xuân và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, truy vết nóng đối tượng.

Đến sáng 28/10, cảnh sát đã bắt được Nhân khi hắn đang lẩn trốn trên địa bàn phường Hưng Phú, TP Cần Thơ.

Qua kiểm tra nhanh, Nhân dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, nam thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội.