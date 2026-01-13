Tạm giữ hình sự 6 người liên quan xới cá độ đá gà ở Đồng Nai

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, đã tạm giữ hình sự 6 người chơi cá độ đá gà do Công an xã Tân Lợi bàn giao để điều tra về hành vi đánh bạc.

Trước đó, ngày 11/1, Công an xã Tân Lợi triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà tại xưởng ván lạng H.N., ấp Suối Đôi, xã Tân Lợi. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 4 trường hợp, một số đối tượng khác bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tang vật công an thu giữ tại xới bạc đá gà (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Thời điểm trên, lực lượng chức năng thu giữ 4 con gà đá, 1 cân đồng hồ, 1 ca đựng nước và một số vật dụng liên quan. Cơ quan công an xác định nhóm này đã kết thúc trận cá độ thứ nhất với số tiền 6,3 triệu đồng và đang tổ chức trận thứ hai.

Công an xã Tân Lợi tiếp tục điều tra, xác minh và vận động thêm 2 người đầu thú. Vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò những người còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.