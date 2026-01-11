Nhóm cá độ đá gà ở Tây Ninh chạy tán loạn khi công an đột kích

Ngày 11/1, Thượng tá Phan Công Nghiệp, Trưởng Công an xã Bến Lức (Tây Ninh), cho biết, đơn vị vừa triệt phá tụ điểm cá độ đá gà, tạm giữ 14 người tại ấp Bến Lức 5.

Khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người chạy xe máy vào bãi đất được dừa nước và cây cối bao bọc xung quanh tại ấp Bến Lức 5.

Nhóm tham gia cá độ đá gà bị công an bắt quả tang (Ảnh: N.H.).

Xác định đây là nhóm tổ chức cá độ đá gà, công an nhanh chóng bố trí chốt chặn các ngả đường, sau đó đồng loạt đột kích, bắt quả tang.

Khi công an đột kích, nhiều người đang tham gia cá độ đá gà. Một số người bỏ chạy tán loạn, nhưng bị lực lượng chức năng khống chế. Công an tạm giữ 14 người cùng tang vật là 2 con gà, 9 xe máy, và nhiều dụng cụ khác.