Tạm giữ 3 đối tượng ở Ninh Bình làm giả hồ sơ tuyển dụng lao động

Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ba đối tượng bị tạm giữ gồm: Bàn Văn Mạnh (SN 1992), trú tại xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng; Dương Nguyên Lâm (SN 1998) và Đặng Thị Trang (SN 1999), cùng trú tại tổ dân phố Nhật Tựu, phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan công an làm việc với 3 đối tượng có hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình xác định, Dương Nguyên Lâm và Đặng Thị Trang làm nghề tuyển dụng công nhân cho các công ty tại Khu công nghiệp Đồng Văn 3, 4, tỉnh Ninh Bình. Quá trình làm việc, Lâm và Trang thuê Bàn Văn Mạnh làm nhân viên tuyển dụng lao động.

Để giảm chi phí, rút ngắn thời gian tuyển dụng và nhanh chóng thu lợi nhuận, khoảng tháng 7/2025, Dương Nguyên Lâm lên mạng xã hội đặt mua các loại con dấu giả.

Sau đó, khi có người đăng ký tuyển dụng, Lâm và Trang yêu cầu người lao động tự điền thông tin và sử dụng các con dấu giả như văn phòng công chứng, công chứng viên, con dấu sao y bản chính, bản sao, con dấu ngày, tháng… để làm giả hồ sơ xin việc.

Đến khoảng tháng 10/2025, Bàn Văn Mạnh không làm thuê cho Lâm và Trang mà tự lên mạng xã hội đăng tải thông tin tuyển dụng, đồng thời mua các loại con dấu giả để làm hồ sơ giả, nhằm thu lợi bất chính từ hoạt động tuyển dụng lao động cho các công ty.

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng như: Con dấu giả của một số cơ quan, tổ chức; nhiều loại giấy tờ, tài liệu giả; máy móc, thiết bị cùng nhiều vật chứng. Các đối tượng cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình làm rõ.