Làm giả chứng chỉ nghề rồi lên mạng xã hội rao bán

Ngày 5/11, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, ngày 31/10, Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh và một số địa phương khác.

Bị can Vũ Đức Hinh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng ngày, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm: Vũ Đức Hinh (SN 1984, ở xã Gia Lâm, Hà Nội); Hoàng Văn Đô (SN 1983, ở phường Cảnh Thụy, Bắc Ninh); Lý Văn Tình (SN 1993, ở xã Lục Ngạn, Bắc Ninh), cùng về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Riêng Lê Công Thoại (SN 1996, ở xã Hoằng Thanh, Thanh Hóa) bị khởi tố 2 tội danh: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can sử dụng tài khoản Facebook và Zalo cá nhân để đăng bán chứng chỉ nghề, thu giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng mỗi chứng chỉ, hưởng lợi từ 200.000 đến 500.000 đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.