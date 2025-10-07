Tạm giam thanh niên tước đoạt mạng sống cô gái trên vỉa hè ở TPHCM

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đan Huy (20 tuổi) về tội Giết người.

Bị can Lê Đan Huy (Ảnh: CA TPHCM).

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 4/10, người dân phát hiện một cô gái nằm bất động trên vỉa hè đường Trương Văn Bang, phường Tam Thắng (TPHCM), cơ thể có nhiều vết dao đâm.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.D.H. (32 tuổi, quê Cà Mau), đang làm việc ở một quán bar. Nghi phạm là Lê Đan Huy (20 tuổi, quê Cà Mau).

Theo cơ quan công an, hai người từng có quan hệ tình cảm và sống chung cùng nhà trọ từ năm 2022. Trước khi xảy ra án mạng, cặp đôi đã ở riêng do mâu thuẫn.

Sau khi gây án, Huy rời khỏi hiện trường. Đến sáng 5/10, Huy đến cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM làm rõ.