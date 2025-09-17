"Ông trùm" ghi đề qua mạng, có ngày nhận gần nửa tỷ đồng

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giam Lưu Tiến Dũng (SN 1984) để điều tra về tội Đánh bạc.

Lưu Tiến Dũng tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Trước đó, lúc 16h50 ngày 8/9, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang Dũng đang thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề cho người khác tại ấp Long Thuận A, xã Long Hồ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đồng thời tạm giữ các tang vật gồm 2 điện thoại di động và hơn 12 triệu đồng.

Qua xét hỏi, Dũng khai nhận từ tháng 8 đến ngày bị bắt, bị can đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để thực hiện việc mua bán số đề. Riêng ngày 8/9, Dũng nhận phơi đề với tổng số tiền trên 463 triệu đồng.

Vụ việc tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long làm rõ.