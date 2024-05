Bắt giam nhân viên giao hàng nhanh tham ô hơn 600 triệu đồng

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Viện kiểm sát tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lâm Văn Sel (26 tuổi, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Tham ô tài sản.

Bị can Lâm Văn Sel (Ảnh: Văn Vũ).

Theo kết quả điều tra, vào cuối tháng 3/2019, Công ty Cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh tại TP Phú Quốc ký hợp đồng dịch vụ với Lâm Văn Sel với nội dung công việc là nhận hàng vận chuyển từ các kho khác về phân chia cho nhân viên giao hàng cho khách.

Sel cũng có nhiệm vụ cập nhật chuyến giao hàng - lấy hàng - trả hàng; thu tiền từ nhân viên giao nhận, sau đó nộp cho công ty.

Đến ngày 4/2, sau khi thu hơn 609 triệu đồng (hình thức chuyển vào tài khoản và tiền mặt) từ các nhân viên giao hàng của công ty, Lâm Văn Sel đã chiếm đoạt luôn số tiền trên tiêu xài cá nhân và tự ý nghỉ việc.

Do nhiều lần yêu cầu Sel trả lại tiền nhưng bị can không thực hiện nên phía công ty đã làm đơn trình báo hành vi của Sel đến cơ quan công an.