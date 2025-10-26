Tài xế xe ba gác tử vong sau vụ ẩu đả ở TPHCM

Tối 26/10, Công an phường Phú Lợi cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ ẩu đả khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân thấy hai người đàn ông tấn công nhau phía trước cây xăng ở quốc lộ 13, sát khu vực vòng xoay Gò Đậu, phường Phú Lợi, TPHCM. Khi vụ xô xát diễn ra, những người xung quanh không dám lại gần để can ngăn.

Ông H. gục xuống đất và tử vong sau đó (Ảnh chụp lại màn hình).

Khi một người gục xuống đường và bất động, đối phương tiếp tục tấn công đến khi được người dân can thiệp. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông L.T.H. (SN 1981, quê Thanh Hóa). Người dân cho hay, ông H. làm nghề lái xe ba gác và thường xuyên đậu xe ở khu vực cây xăng.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được Công an TPHCM điều tra.