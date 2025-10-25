Nhà dân hở hàm ếch, sập tường sau triều cường ở TPHCM

Khoảng 19h cùng ngày, nước triều trên sông Sài Gòn bất ngờ dâng cao, tràn vào khu dân cư ven sông thuộc phường Bình Quới (TPHCM). Dòng nước cuồn cuộn khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay, đồ đạc trong nhà bị nhấn chìm trong biển nước.

Sập tường, khoét hàm ếch sân nhà

Ngồi bên đường Bình Quới, hướng mắt về căn nhà ngập sâu trong nước, bà Hà Thị Trang vẫn chưa hết bàng hoàng. Trận triều cường tối 24/10 khiến bức tường dài gần 20m của gia đình bà đổ sập chỉ trong vài phút.

“Lúc đó tôi đang ở trong nhà, nghe tiếng người ngoài hô hoán. Chạy ra, thấy tường rào sập, đè lên chiếc xe máy dựng trong sân. Chưa kịp phản ứng, nước đã ập vào nhà, mọi người cùng nhau hô hoán, di dời đồ đạc”, bà Trang kể, bàn tay run run chỉ về hướng bức tường vừa đổ.

Bức tường dài khoảng 20m của gia đình bà Trang bị nước đánh sập (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cạnh đó, tường nhà ông Trần Văn Hùng (SN 1963) cũng bị dòng nước đánh sập, kéo lệch khỏi nền, tạo thành hàm ếch dài hơn 5m, sâu gần 1m.

“Thấy nước tràn vào, tôi vội lấy bao cát chắn lại để đỡ đổ sang nhà kế bên. Nhưng dòng chảy mạnh quá, tường không chịu nổi, bị kéo dịch ra xa để lộ ra hố sâu hoắm”, ông Hùng nhớ lại.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 16, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07), Công an TPHCM, đã điều động 3 phương tiện cùng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, phương tiện và đưa người ra khỏi khu vực ngập sâu.

UBND phường Bình Quới cũng huy động công an phường, lực lượng dân quân, dân phòng túc trực tại hiện trường, hỗ trợ người dân gia cố bờ bao, bơm nước ra khỏi khu dân cư để hạn chế thiệt hại.

Dòng chảy mạnh làm tường đổ sập, sân nhà dân bị hở hàm ếch (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trắng đêm canh con nước, di dời đồ đạc

Đến rạng sáng 25/10, nước triều vẫn chưa rút hết khiến người dân trong khu vực lo lắng. Nhiều hộ phải thức trắng đêm canh con nước, di chuyển đồ đạc.

Đưa người thân ra sân bay, ông Nguyễn Văn Đức (SN 1981) phải dùng thùng xốp kê vali để đẩy hành lý ra khỏi con hẻm bị ngập trên đường Bình Quới.

"Trong nhà tôi, nước đã ngập qua đầu gối. Nước ngập cao nên tôi phải tận dụng thùng xốp để đẩy đồ nhằm tránh bị ướt. Hơn 10 năm rồi, tôi mới chứng kiến lại cảnh nước ngập sâu như thế này", ông Đức nói.

Nhiều người dân trắng đêm canh con nước (Ảnh: Hoàng Hướng).

Một số người dân bất ngờ khi nước dâng quá nhanh, không kịp trở tay. "Chiều nay tôi có xem tin tức và biết trước triều cường sẽ dâng cao. Tuy nhiên, tôi không nghĩ, chỉ 5 phút nước đã tràn vào nhà. Tối nay, gia đình tôi phải thức trắng đêm vì lo nước tiếp tục dâng cao", anh Ngô Hoàng Thắng cho hay.

Trong đêm, lực lượng chức năng phường Bình Quới cũng thông báo cho người dân đến khu vực nghỉ ngơi do phường bố trí. Một số hộ dân, đưa con nhỏ qua nhà người thân ngủ lại, chờ sáng mai nước rút quay về.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn được dự báo duy trì ở mức cao trong 2 ngày tới, sau đó giảm nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1, kéo dài đến hết ngày 26 hoặc 27/10.