Tài xế bị phạt 5 triệu đồng vì lái ô tô đi trong làn khẩn cấp cao tốc

Ngày 2/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với tài xế N.D.L. (SN 2000, ở TP Hà Nội, do có hành vi điều khiển ô tô đi tại làn đường khẩn cấp cao tốc.

Với vi phạm trên, tài xế L. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX.

Hình ảnh tài xế L. điều khiển ô tô đi vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 23h10 ngày 1/3, tại khu vực trạm thu phí IC9, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tổ công tác thuộc Đội 1 đã dừng, kiểm tra ô tô bán tải biển kiểm soát 30B-331.xx do tài xế L. điều khiển.

Quá trình làm việc với tài xế, lực lượng chức năng xác định tài xế L. đã có hành vi điều khiển ô tô chạy ở làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc. Cục CSGT đánh giá hành vi của tài xế L. tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Cục CSGT khuyến cáo, làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc chỉ được sử dụng trong các tình huống thực sự cần thiết theo quy định. Các tài xế nếu lợi dụng làn đường này để di chuyển nhằm né tránh ùn tắc, hoặc rút ngắn thời gian đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.